Alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke çalışması başladı
39 dakika önce
Zonguldak Belediyesi, alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke çalışmasını başlattı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
Belediyesi, alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke çalışmasını başlattı.
Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, altyapısı tamamlanan mevkilerde parke yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, Tepebaşı
Mahallesi Sarıtoprak Sokak'ta dün itibariyle parke yol çalışması başlattı. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan parke yol çalışması, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Mahalle sakinleri, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan
'a teşekkür ederek, yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ZONGULDAK
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