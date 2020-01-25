Alt Yaş Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

İlçedeki bir otelde düzenlenen turnuvada, 8 ilden 253 sporcu mücadele etti.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

10 Yaş Altı:

Erkekler:

1. Ömer Poyraz Oğuztüzün

2. Ali Bulut Yıldız

3. Tuna Öztürk, Kerem Özdoğan

Kızlar:

1. Ada Küfeciler

2. Elif Ada Yıldız

3. Mira Yurdakul, Nil Kırtay

12 Yaş Altı:

Erkekler:

1. Ahmet Turgut Anbarlılar

2. Issa Ould Ameur

3. Arda Barış Demircan, Nikita Görgülü

Kızlar:

1. Elvin Gülışık

2. Ece Gizem Huriel

3. Damla Erolcay, Nilim Karavelioğlu

14 Yaş Altı:

Erkekler:

1. Ali Eren Girgin

2. Kıvanç Kırtay

3. Hasan Umut Dağ, Kağan Ziya Aydın

Kızlar:

1. Tuna Atmaca

2. Selin Naz Topçu

3. Elif Naz Hayber, Elvin Gülışık

Turnuvada dereceye girenlere Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber madalyalarını verdi.

Başarılı bir organizasyon olduğunu anlatan Hayber, aynı otelde 27 Ocak'ta kılıç gelişim kampı ve 31 Ocak'ta kılıç açık turnuvasının başlayacağını bildirdi.