Altan Elmas: Emlak Bankası Sektörümüz İçin Önemli Bir Hamle

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay vermesini değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın kuruluşuna onay vermesini değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.Altan Elmas, "Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu" dedi.



Gayrimenkul sektörünün dinamiklerini bilen bir bankanın olması gerektiğini söyleyen Elmas, "KONUTDER olarak Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçmesini çok önemsiyoruz, hükümetimize bu önemli adım için teşekkür ediyoruz. Sektörün dinamiklerini bilen bir ihtisas bankasının olması gerektiğini düşünüyoruz. Tek bir alanda uzman bir bankanın olması sektörün dinamiklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. Uzman kadro, sektörel gelişmeleri daha iyi değerlendirme imkanına sahip olacaktır. Ayrıca katılım bankası olarak da faaliyet göstermesini çok doğru buluyoruz. Devam eden projelerin ve sektörümüzün finansman temininde önemli rol oynamasını bekliyoruz" diye konuştu.



RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR ŞÖYLE:



"Kurulun 26.02.2019 tarihli toplantısında, 26.02.2019 tarih ve 43890421-101.01.01-E.3768 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir." - İstanbul

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