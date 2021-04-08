KONUTDER, 3. kez Altan Elmas'la yola devam edecek - Son Dakika

KONUTDER, 3. kez Altan Elmas'la yola devam edecek

08.04.2021 17:51
KONUTDER, 3. kez Altan Elmas'la yola devam edecek, System.String[]

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 3. kez Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, 3. kez Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KONUTDER Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Genel kurulda, 29 Mart 2017'den beri KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Elmas, oy birliğiyle 3. kez bu göreve seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, bundan sonra da sektörün sesi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

KONUTDER olarak sektörün iyileşmesi ve gelişmesi için önemli gelişmelere imza attıklarını aktaran Elmas, 2018 yılında KONUTDER talebi ile yabancıya konut satışında vatandaşlık edinimi için gereken 1 milyon dolarlık bedelin 250 bin dolara çekilmesinde öncü olduklarını belirtti.

Elmas, devamla şunları kaydetti:

"Bu gelişmeyle çok ciddi anlamda vites büyüttük ve yıllık 5 milyar doları aşan satışlar gerçekleştirdik. Doğrudan yabancı yatırımların son yıllarda oldukça düşmesine karşın yabancıya konut satışında sadece son 3 yılda 15 milyar dolar, son 6 yılda ise 25 milyar dolar döviz geliri elde ettik. Önümüzdeki dönemde yeni teşvikler ve gayretlerle yıllık 5,5 milyar dolara ulaşan yabancı satış gelirini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz. Uzun vadede ise 20 milyar dolarlık rakamlar ülkemiz için hiç uzak hedefler değil. Bugünkü mevcut durumda yaklaşık 100 ülke vatandaşına konut satmaktayız ve buna rağmen rakamlar daha çok düşük seviyelerde. Bu konudaki gayretimizi hükümetimizle birlikte büyüteceğiz.

Tüm dünya ülkelerini derinden etkileyen pandemiyle mücadele ettiğimiz şu günler, hepimizi olumsuz etkiliyor. Elbette ülkemizi ve ekonomimizi de etkiledi. Ekonomiye olan etkileri tüm sektörlere yansıdı. Bazı sektörler çok olumlu etkilenirken, inşaat, hizmet ve turizm gibi sektörler bu süreçten daha fazla olumsuz etkilendi. Olumsuzluklarla baş etmede diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz de hükümet desteğini almıştır. Hükümetimiz 2020 yılı başından beri teşvikler ve etkili tedbirlerle hem ekonomimizi hem de olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemiştir. Sektörler de atılan bu adımları iyileştirme yolunda el ele vererek bir dayanışma örneği göstermiştir. Kasım 2020'den beri tekrar yükselişe geçen salgının bugün 3. dalgasını yaşamaktayız. Ekonominin lokomotifi olan, inşaat ve konut sektörü başta olmak üzere turizm ve diğer hizmet sektörlere olumsuz etkileri devam ediyor. Kasım 2020'de faizlerin yükselmesi ve nihai noktada yüzde 19'a gelmesiyle konut satışları çift taraflı bir baskı altında kaldı. Bir yandan pandemi bir yandan faiz artışının olumsuz etkileri, diğer yandan dünya emtia fiyatlarının ve de ülkemize has bir hastalık haline gelen döviz kurlarının yükselmesi bir araya gelerek sektörümüzü oldukça zorlamaktadır. Diğer yandan maliyetlerin sürekli artması ve bu durumun kaçınılmaz sonucu olarak, yeni konut fiyatlarına yansıması birinci el konut satışlarını oldukça baskılamış ve halkımızın yeni ve sağlam konuta erişimini çok olumsuz etkilemiştir."

Hükümetten acil beklentilerinin, geçmiş yıllarda olumlu etkisi defalarca görülmüş olan konut kredi faizlerinin aylık 0,80'li rakamlara geçici bir dönem için çekilmesi ve bu sübvansiyonun birinci el konut üretimi ve istihdamı destekleme, sosyal devlet ilkesi gereği halkın uygun maliyete, imkanları ölçüsünde konut edinebilme prensibiyle bir an önce devreye alınması olduğunu bildiren Elmas, "Aynı zamanda 2020'nin nisan ve mayıs aylarında hükümetimizce desteklenen KGF imkanlarının bir benzerinin 3. dalganın zirvesini yaşadığımız bugünlerde acilen devreye alınmasını da elzem olarak görmekteyiz." ifadesini kullandı.

KONUTDER, 3. kez Altan Elmas'la yola devam edecek

Gayrimenkul, Türkiye, konut, Sur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KONUTDER, 3. kez Altan Elmas'la yola devam edecek - Son Dakika Ekonomi


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