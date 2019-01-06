Son Dakika Haberleri: Altan Güneş Çalışmalara Başladı

Altan Güneş Çalışmalara Başladı

40 dakika önce

Talasgücü Belediyespor'da ameliyat olan başarılı futbolcusu Altan Güneş çalışmalara başladı.

Altan Güneş Çalışmalara Başladı, System.String[]
Talasgücü Belediyespor'da ameliyat olan başarılı futbolcusu Altan Güneş çalışmalara başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçiren Altan Güneş, sezonu kapattı. Sezonu kapatan ve ameliyat olduktan sonra yavaş yavaş çalışmalara başlayan Altan Güneş, 2019-2020 sezonuna hazır bir halde girmek için sıkı bir çalışma bir programı uygulanıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:29 Kaynak: İHA

Altan Güneş, Spor
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