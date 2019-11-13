Son Dakika Haberleri: Altan'ın eski avukatı Ok: 'Bu bir intikam operasyonu'
Son Dakika Dünya Altan'ın eski avukatı Ok: 'Bu bir intikam operasyonu' - Son Dakika Dünya

Altan'ın eski avukatı Ok: 'Bu bir intikam operasyonu'

6 saat önce

Geçmişte uzun yıllar Ahmet Altan’ın avukatlığını yapmış olan medya hukuku uzmanı avukat Veysel Ok, yeniden tutuklanma kararını euronews Türkçe için değerlendirdi.

Altan'ın eski avukatı Ok: 'Bu bir intikam operasyonu', System.String[]

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından bir hafta içerisinde yeniden gözaltına alınarak tutuklanmasına yönelik olarak uluslararası toplumun tepkisi büyürken, meselenin hukuki yönü de tartışma konusu.


Geçmişte uzun yıllar Ahmet Altan'ın avukatlığını yapmış olan medya hukuku uzmanı avukat Veysel Ok, yeniden tutuklanma kararını euronews Türkçe için değerlendirdi.

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Ahmet Altan, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:46 
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