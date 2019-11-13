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Altan'ın eski avukatı Ok: 'Bu bir intikam operasyonu'
6 saat önce
Geçmişte uzun yıllar Ahmet Altan’ın avukatlığını yapmış olan medya hukuku uzmanı avukat Veysel Ok, yeniden tutuklanma kararını euronews Türkçe için değerlendirdi.
Gazeteci ve yazar Ahmet Altan'ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından bir hafta içerisinde yeniden gözaltına alınarak tutuklanmasına yönelik olarak uluslararası toplumun tepkisi büyürken, meselenin hukuki yönü de tartışma konusu.
Geçmişte uzun yıllar Ahmet Altan'ın avukatlığını yapmış olan medya hukuku uzmanı avukat Veysel Ok, yeniden tutuklanma kararını euronews Türkçe için değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:46
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