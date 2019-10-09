Son Dakika Haberleri: Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor
Son Dakika Güncel Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor

Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor

1 saat önce

Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmasında Yargıtay kararına rağmen tahliye çıkmaması tartışma yarattı.

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Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmasında Yargıtay kararına rağmen tahliye çıkmaması tartışma yarattı. Avukat Veysel Ok, "Darbeye teşebbüs suçlaması' söz konusu olmadığına göre tutuksuz yargılama kararı verilebilirdi ama böyle olmadı" dedi

Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor

Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:05 
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