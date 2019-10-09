Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor
1 saat önce
Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmasında Yargıtay kararına rağmen tahliye çıkmaması tartışma yarattı.
Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmasında Yargıtay kararına rağmen tahliye çıkmaması tartışma yarattı. Avukat Veysel Ok, "Darbeye teşebbüs suçlaması' söz konusu olmadığına göre tutuksuz yargılama kararı verilebilirdi ama böyle olmadı" dedi
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:05
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