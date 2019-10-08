Son Dakika Haberleri: Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında
Son Dakika Güncel Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında

Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtayca bozulması hükmüne uyulması ve...

Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa, "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının Yargıtayca bozulması hükmüne uyulması ve 5 sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek'in, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, yeniden, kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ile tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan verilen, "ağırlaştırmış müebbet hapis cezası" kararının, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu hatırlatarak, bu bozma ilamına uyulmasına yönelik hüküm kurduğunu açıkladı.

Kaçma ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını da hükme bağladı.

Dava dosyasının mütalaasını açıklaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi
Oyuncu Deniz Çakır hakim karşısında Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Trump'ın olumlu açıklamalarıyla doların ateşi söndü! Kur 5,80'in altını gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altan kardeşler ve Ilıcak yeniden hakim karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]