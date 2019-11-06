Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın o sözleri izlenme rekorları kırıyor

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin darbeden bir gün önce yaptıkları kalkışmayı ima eden konuşma izlenme rekorları kırıyor

İSTANBUL - Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin özel bir televizyon kanalında darbeden bir gün önce yaptıkları konuşma sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere verilen tahliye ve beraat kararının ardından üçlünün darbeden bir gün önce yaptığı program bir kez daha gündeme geldi. Programda Mehmet Altan: "Türkiye Devletinin içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen bir başka da yapı var. Onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağını, nasıl çıkaracağı da belli değil." demiş, buna karşılık Ahmet Altan da "Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki hayatı boyunca burada kalacak. Erdoğan, iki sene sonra gidecek. Seçim geliyor. İki sene sonra seçimde ne olacağını kimse bilemez" açıklamasında bulunmuştu. Konuşmanın devamında Mehmet Altan'ın "2 seneye kadar da ne olacağı belli değil bu ülkede" söylemleri kafaları karıştırmıştı.

https://www.youtube.com/watch'v=8_tYJ_8YoQE