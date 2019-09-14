Son Dakika Haberleri: Altay: 0-2
Son Dakika Spor Haber

Altay: 0-2

57 dakika önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)BOLUSPOR: Hakan (x) - Hayrulah Bilazer (x), İsmail (xx), Ümit (x), Hakan (x) (Dk. 46 Melih xx), Mustafa Durak (x) (Dk. 46 Bilal xx), Mutlu (xx), Cumali (xx), Yusuf Mert (x), Dodo (x) (Dk.

Altay: 0-2, System.String[]

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)
BOLUSPOR: Hakan (x) - Hayrulah Bilazer (x), İsmail (xx), Ümit (x), Hakan (x) (Dk. 46 Melih xx), Mustafa Durak (x) (Dk. 46 Bilal xx), Mutlu (xx), Cumali (xx), Yusuf Mert (x), Dodo (x) (Dk. 66 Sami Can x), Poepon (x),
ALTAY: Emre (xxx) - Erhan (xxx), Gençer (xxx), Abdulkerim (xxx), Özgür (xxx), Kappel (xxxx), Tavares (xxxx), Deniz (xx) (Dk. 74 Yılmaz xx), Putsila (xxxx) (Dk. 89 Hüsamettin), Tatos (xxx) (Dk. 66 Martires xx), Marco (xxx)
GOLLER: Dk. 5 Putsila, Dk. 50 Tatos (Altay)
SARI KARTLAR: İsmail, Ümit (Boluspor), Gençer, Tavares (Altay)

TFF 1'inci Lig 4'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay'a 2-0 mağlup oldu.

5'inci dakikada gelişen Altay atağında Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesi ile boşta kalan topa vuran Putsila'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hayrullah Bilazer'in açtığı ortaya Mustafa Durak'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
50'nci dakikada Kappel'in sağ kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurdu: 2-0
71'inci dakikada sağ kanata atılan pasta Martires hareketlenerek topu aldı. Martires'in ceza sahası kenarına kadar sokularak açtığı ortaya Marco vurdu, top dışarı çıktı.


Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Durak, Boluspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı! Chelsea, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'ı 5-2 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 22:04:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay: 0-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]