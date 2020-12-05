Altay : 1-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx), Abdullah Uğur Sarı (xxx) BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xxx)- Kerim (xxx), Ali (xxx), Aykut (xxx), Fethi (xxx), Gökhan (xxx), Tugay (xx), Alican (xxx)(Dk.67 Burak Asan xx), Bekir (xx)(Dk.87 Mihajlovic), Melih (xxx)(Dk.90+4 Burak Bekaroğlu), Poepon (xx)(Dk.67 Araz xx) ALTAY: Cihan (xx) - Rıdvan (xxx), Berkay (xxx), İbrahim (xx), Özgür (xx), Regattin (xx)(Dk.57 Putsila xx), Harun Alpsoy (xx)(Dk. 81 Yekta), Yılmaz (xx)(Dk.58 Thiam xx), Ziya (xxx), Erhan (xx)(Dk.81 Gnanduillet xx), Piaxio (xx) GOLLER: Dk.77 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor) SARI KARTLAR: Poepon,, Bekir, Reha Erginer (T.D.) (Beypiliç Boluspor), Erhan Çelenk ( Altay

TFF 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. 10'uncu dakikada Tugay'ın ceza sahası dışından düzgün vuruşu kalecide kaldı. 19'uncu dakikada Altay atağında, ceza sahsı içinde Berkay'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. 20'nci dakikada Beypiliç Boluspor atağında Fethi'nin şutu kalecide kaldı. 23'üncü dakikada açılan ortadan Poepon'un vuruşunda top kaleciden döndü. Alican'ın tamamladığı top ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 25'inci dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Melih'in isabetli sert ve düzgün vuruşunda top üst direkten auta çıktı. 77'nci dakikada atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı'nın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.