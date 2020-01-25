Altay 1-0 İstanbulspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay 1-0 İstanbulspor - Son Dakika Spor

Altay 1-0 İstanbulspor

11 dakika önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takip ettiği müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takip ettiği müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Gökhan Barcın


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 81 Kerim Avcı), Adamu, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 83 Yasin Palaz), Putsila (Dk. 71 Leandrinho), Paixao


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington,


Atchom, Ali Dere, Zafer Şensoy (Dk. 72 İbrahim Yılmaz), Onur Ergün, Eslem Öztürk


(Dk. 61 Issah), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Kağan Miray Bağış), Cajic, Diouf


Gol: Dk. 7 Yılmaz Özeren (Altay)


Sarı kartlar: Dk. 45 Kappel (Altay), Dk. 89 Atchom (İstanbulspor


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:57 
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