Son Dakika Haberleri: Altay 1 Puana 2 Fire Verdi

Altay 1 Puana 2 Fire Verdi

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de evinde üst üste oynadığı Afjet Afyonspor ve İstanbulspor maçlarından 1-1'lik beraberliklerle ayrılarak üst sıralara tırmanma fırsatını kaçıran Altay'da iki futbolcunun cezalı duruma düşmesi keyifleri kaçırdı.

Altay 1 Puana 2 Fire Verdi, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de evinde üst üste oynadığı Afjet Afyonspor ve İstanbulspor maçlarından 1-1'lik beraberliklerle ayrılarak üst sıralara tırmanma fırsatını kaçıran Altay'da iki futbolcunun cezalı duruma düşmesi keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı ekibi ara transfer döneminde katılan Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, dün oynanan İstanbulspor karşılaşmasında kırmızı kart görürken, sağ kanat Sinan Özkan ise sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Sağ kanat Oğuz Han'ın sakat olduğu İzmir ekibinde Putsila ve Sinan deplasmanda oynanacak Adanaspor maçında forma giyemeyecekler. İzmir ekibinde Portekizli golcü Marco Piaxao'nun cezasının sona ermesi ise teselli oldu. Takımın başındaki ilk maçından 1 puanla ayrılan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maçtan sonra yaptığı açıklamada Play-Off şanslarının düşük olduğunu kalan haftalarda üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:53 Kaynak: DHA

İstanbulspor, Altay, Spor
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