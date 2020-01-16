Altay 106 yaşında - Son Dakika
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Altay 106 yaşında

6 saat önce

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, 106'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle başladı.

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İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, 106'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle başladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yurt dışında olması nedeniyle katılmadığı törende Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Başkan Yardımcısı Sabri Sevenoğlu, eski başkanlardan Mehmet Erdoğan, Erdinç Altınyeleklioğlu ve Cihangir Marmara, Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Aybars Akoğlu, Ayfer Elmastaşoğlu, Zafer Bilgetay, Orhan Üstündağ, Toprak Kırtoğlu gibi eski futbolcular, Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık, eski ve yeni yöneticiler, altyapı oyuncuları, antrenörler ve taraftarlar yer aldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, efsane futbolculardan minik sporculara kadar herkesin bir arada olduğu bir anma töreni gerçekleştirdiklerini belirterek, "Törenimize efsane futbolcularımız, eski kaptanlarımız, eski başkanlarımız katıldığı için çok mutlu ve duyguluyum. Altay'ın tarihini hepimiz biliyoruz, Altay ilklerin kulübü. Genç sporcu kardeşlerimiz Altay'ın geleceği. Altay'a hizmet etmiş insanlar olarak kulübümüzü yaşatacağız. Nice yıllara Altay" diye konuştu. Kutlamalar saat 19.14'te taraftarların Alsancak Stadı önünde meşale yakması ve Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenleyeceği gece ile devam edecek.

TÖRAYDIN: HEDEFİMİZ İLK 2

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, ligin ikinci yarısında ilk 2 hedefi için mücadele edeceklerini söyledi. Teknik heyet, futbolcular ve yönetimin buna inandığını belirten Özden Töraydın, "İkinci devreye iyi bir başlangıç yaparsak taraftarımızın da desteğiyle üst lig hedefimize ulaşabiliriz. Maç başına 2 puan ortalaması bize Play-Off için yetecek. Ortalamanın üzerine çıkarsak bu bizi ilk 2'ye de taşıyabilir. Galibiyet serisi almamız lazım. İlk 10 hafta fikstürümüz uygun. Ümraniyespor maçıyla iyi başlayabilirsek, arkası gelebilir. Yapacağımız takviyeler uyum sağlarsa ilk 2'yi yakalayabiliriz. Stratejik olacağız. Telaşa kapılmayacağız" dedi.

Öte yandan, Töraydın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen Kazımcan'dan sonra Hakan Demirci'ye de talip olduklarını açıkladı. Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanı öncesi siyah-beyazlı takımda Özgür ve Paixao sarı kart, İbrahim kırmızı kart cezalısı durumunda.


- İzmir
Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:56 Kaynak: DHA
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