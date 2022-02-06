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Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika

Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi

06.02.2022 21:07
Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Altay, deplasmanda oynadığı Göztepe derbisini kazanarak Süper Lig'deki 16 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Altay, deplasmanda oynadığı Göztepe derbisini kazanarak Süper Lig'deki 16 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Altay, İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi Deniz Kadah'ın 42. dakikadaki penaltı golü ve Thaciano'nun 49. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı. Ligdeki son galibiyetini 7. haftada konuk ettiği Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla alan Altay, bu maçtan sonra oynadığı 16 maçta kazanamamıştı. Siyah-beyazlılar bu kötü serisinde 3 beraberlik alırken, 15 kez de sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Son olarak 24 Eylül 2021 tarihinde 3 puan alan Altay, Göztepe karşısında kazanarak 136 gün sonra galibiyet hasretine son vermiş oldu.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika


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