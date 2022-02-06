Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika

Altay, deplasmanda oynadığı Göztepe derbisini kazanarak Süper Lig'deki 16 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Altay, İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi Deniz Kadah'ın 42. dakikadaki penaltı golü ve Thaciano'nun 49. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı. Ligdeki son galibiyetini 7. haftada konuk ettiği Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla alan Altay, bu maçtan sonra oynadığı 16 maçta kazanamamıştı. Siyah-beyazlılar bu kötü serisinde 3 beraberlik alırken, 15 kez de sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Son olarak 24 Eylül 2021 tarihinde 3 puan alan Altay, Göztepe karşısında kazanarak 136 gün sonra galibiyet hasretine son vermiş oldu.

(Salih Yılmazsoy/İHA)