Altay 18 yıl sonra Süper Lig'de

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)ALTINORDU: Erhan (xx) - Rahmi (x) (Dk. 83 Ufuk x), Sinan (xx), Yusuf Yalçın (x) (Dk. 90+1 Burak), Kahraman (xx), Furkan Çil (xx) (Dk. 90+1 Ahmet Dereli), Oğulcan (xx), Recep (x), Metehan (xx) (Dk. 83 Şeref x), Hüsamettin (x) (Dk. 60 Enis x), Ahmet İlhan (x)ALTAY: Cihan (xxx) - Cebrail (xxx), İbrahim (xx), Murat (xx), Mehmet Erdem (xxx), Scuk (x) (Dk. 46 Paixao xxxx), Thiam (xxx), Poko (xxx), Ziya (x) (Dk. 46 Erhan xxx), Kappel (xxxx), Regattin (xx) (Dk. 90+4 Zeki)GOL: Dk. 89 Paixao (Altay)SARI KARTLAR: Kahraman (Altınordu) - Thiam (Altay)Spor Toto 1'inci Lig'de iki İzmir ekibinin İstanbul'da karşı karşıya geldiği Play-Off finalinde Altınordu'yu Paixao'nun 89'uncu dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'e yükselen 3'üncü takım oldu. İzmir temsilcisi en son 2002-03 sezonunda yer aldığı Süper Lig'e 18 yıl aranın ardından geri döndü. Bir dönem formasını giydiği Altay'ın başında çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı.

12'nci dakikada Altınordulu Kahraman'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan soldan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Cihan karşı karşıya pozisyonda ayağıyla golü önledi.22'nci dakikada İbrahim'in uzun pasında Altınordu ceza sahasına hareketlenen Kappel müsait pozisyonda seken topu son anda ıskaladı, kaleci Erhan meşin yuvarlağa sahip oldu.25'inci dakikada Poko'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Erhan uzak direğe giden topu parmaklarının ucuyla çeldi.45+1'inci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı serbest vuruşta Metehan, Recep'le paslaşarak sağdan ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Yusuf Yalçın'ın kafa vuruşunda top kaleye gitmedi, bu pozisyonda Yusuf rakibine faul yaptı.İlk yarı 0-0 sona erdi.62'nci dakikada Erhan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Kappel'in ortasında müsait pozisyondaki Thiam'dan önce savunmada Recep son anda araya girerek topu kornere gönderdi.65'inci dakikada Mehmet Erdem soldan kesti, Paixao'nun kafayla indirdiği topu defansta Sinan uzaklaştırdı.66'ncı dakikada Kappel'in sağdan ceza sahasına ortasında arka direkte Paixao bir kez daha kafayla indirdi, Erhan topa dokunamadı.68'inci dakikada Altay gole yaklaştı. Soldan Mehmet Erdem'in altı pasa ortasında Paixao sert vurdu, top üst direkten döndü. Daha sonra kaleci Erhan meşin yuvarlağa sahip oldu.87'nci dakikada Altınordu'nun sağdan kazandığı kornerde Şeref'in ortasında ön direkte Ahmet İlhan kafayı vurdu, kaleci Cihan gole izin vermedi.89'uncu dakikada Altay golü buldu. Sağdan Kappel'in ortasında arka direkte Erhan'ın kafayla indirdiği topa kale önünde Paixao ayak koydu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.Altay maçı bu skorla kazanarak Süper Lig'e yükseldi.



- İstanbul