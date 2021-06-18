Altay 19 Yaş Altı Takımı, yarın Tuzlaspor'a konuk olacak

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ekiplerinden Altay, normal sezonun son maçında yarın Tuzlaspor'a konuk olacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tek devre lig usulüyle yapılan ve sezon sonunda play-off heyecanının yaşanacağı ligde 17. hafta mücadeleleri yarın oynanacak.
Altay, yarın saat 15.00'te Tuzla Belediye Orhanlı Stadı'nda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 16 maçta topladığı 9 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
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