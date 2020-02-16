Altay: 2-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay: 2-0 - Son Dakika Spor

Altay: 2-0

6 saat önce

STAT: AktepeHAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Samet Akaydın, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk.

Altay: 2-0, System.String[]

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Samet Akaydın, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk. 70 Abdulkadir Kuzey)

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya (Dk. 79 Doğa İşeri), Adamu, Kerim Avcı (Dk. 79 Hakan Demirci), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 65 Tatos), Leandrinho, Paixao

GOLLER: Dk. 40 Dialiba, Dk. 72 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Kappel, Abdülkerim, Kerim, Leandrinho (Altay) - Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)

ANKARA, - TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Keçiörengücü sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Dialiba ve 72'nci dakikada Abdulkadir kaydetti. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 32'ye yükseltirken Altay ise 31 puanda kaldı.


Mehmet Yıldırım, İshak Çakmak, Cihan Can, Korkut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
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