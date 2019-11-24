Altay: 2-1

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Anıl Usta (xx), Hakan Karabalcık (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) - Vrsajevic (xxx), Uğur (xx), Cocalic (x), Tolga (xx), Aykut (xxx), Taha (x) (Dk. 63 Çekdar xx), Onur (x) (Dk. 46 Burhan xxx), Bjarnason (xx), Erhan (xxx), Hadzic (xx) (Dk. 84 Ergin)

ALTAY: Aydın (x) - Erhan (x) (Dk. 83 Özgür), Gençer (x), Abdulkerim (xx), Murat (x), Tavares (x) (Dk. 46 Hüsamettin x), Deniz (x) (Dk. 84 Leandrinho), Putsila (xx), Yılmaz (x), Kappel (xx), Paixao (x)

GOLLER: Dk. 71 - Dk. 76 Burhan (Akhisarspor) - Dk. 47 Putsila ( Altay

SARI KARTLAR: Cocalic, Taha, Erhan, Uğur, Vrsajevic, Ergin (Akhisarspor) - Murat, Hüsamettin, Paixao (Altay)

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 maçını kaybedip şampiyonluk potasından uzaklaşan Altay, Akhisarspor deplasmanından da eli boş döndü; 2-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 47'nci dakikasında Putsila'nın golüyle öne geçen Altay, oyuna ikinci devrede dahil olan Burhan'ı durduramadı. Deneyimli futbolcu 71'inci ve 76'ncı dakikalarda attığı gollerle Akhisarspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla ev sahibi Akhisarspor 3 maç aradan sonra kazanıp puanını 21'e yükseltti, Altay ise 15 puanda kalarak orta sıralarda yer aldı.

11'inci dakikada Erhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aykut'un şutu az farkla yandan auta gitti.

16'ncı dakikada Putsila'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta çıktı.

39'uncu dakikada orta sahada topu önünde bulan Tolga'nın yaklaşık 35 metreden kaleye gönderdiği sert şut Aydın'da kaldı.

45+2'nci dakikada Aykut'un kafayla attığı topu gelişine kaleye göndermek isteyen Hadzic'in şutu az farkla üstten auta gitti..

47'nci dakikada Altay'ın golü geldi. Gökhan'ın pasında Cocalic topu kontrol edemeyince Hüsamettin araya girdi. Hüsamettin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Putsila düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

56'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Hüsamettin'in ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği şutta top Gökhan'da kaldı.

64'üncü dakikada Burhan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Hadzic'in kafası üstten auta gitti.

71'inci dakikada Akhisarspor skoru eşitledi. Vrsajevic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Burhan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-1

76'ncı dakikada Akhisarspor öne geçti. Gökhan'ın uzun degajında topla buluşan Erhan, ara pasıyla ceza sahası içinde Burhan'ı topla buluşturdu. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan ayağının dışıyla yaptığı düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

90+1'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topu kontrol eden Putsila'nın şutunu Gökhan son anda kornere çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Akhisarspor sahadan 3 puanla ayrıldı.