Altay: 2-1

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Alper Çetin, Muhammet Yumak, Mehmet AkıncıkİSTANBULSPOR: Alperen - Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Aytemur, Onur Ergün, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Cajic), Issah (Dk. 83 Egehan Gök), Eslem, Ali Dere (Dk. 83 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 71 İbrahim Yılmaz)ALTAY: Burak Öğür - Tolga, Cocalic, Lokman Gör (Dk. 60 Gnanduillet), Özgür Özkaya, Scuk, Khaly Thiam (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Ziya Alkurt, Erhan Çelenk (Dk. 83 Ergin Keleş), Putsila, PaixaoGOLLER: Dk. 17 Issah, Dk. 78 Atchom (İstanbulspor) - Dk. 90+4 Gnanduillet (Altay)
SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil, Ali Dere, Welington, Enes Durmuş (İstanbulspor) - Thiam, Paixao, Yılmaz Özeren (Altay)
TFF 1'inci Lig 2'nci hafta müsabakasında İstanbulspor, kendi sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 18:48 - Kaynak: DHA
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