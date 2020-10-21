Altay: 2-1 - Son Dakika

Altay: 2-1

21.10.2020 20:56
Altay: 2-1, System.String[]

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Sezgin Çınar (xx)ALTINORDU: Erhan (xxx) – Alper (xx), Sinan (xxx), Kahraman (xx), Ufuk (xxx), Oğulcan (xxx), Furkan (xx), Ahmet İlhan (xxx) (Dk. 90+3 Oğuzhan), Muhammed (xx) (Dk. 56 Muzaffer xx), Hüsamettin (xx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Sezgin Çınar (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) – Alper (xx), Sinan (xxx), Kahraman (xx), Ufuk (xxx), Oğulcan (xxx), Furkan (xx), Ahmet İlhan (xxx) (Dk. 90+3 Oğuzhan), Muhammed (xx) (Dk. 56 Muzaffer xx), Hüsamettin (xx) (Dk. 65 Metehan xx), Ahmet Dereli (xxx) (Dk. 65 Enis xx)ALTAY: Burak (xx) – Tolga (xx), İbrahim (x), Cocalic (x) (Dk. 90+1 Çağlar), Özgür (x), Scuk (xx), Yekta (x) (Dk. 65 Eren x), Erhan (x), Regattin (x) (Dk. 90+1 Kazımcan), Amorim (x) (Dk. 46 Gnanduillet x), Paixao (xx)GOLLER: Dk. 7 Paixao (Altay), Dk. 9 ve Dk. 44 Ahmet Dereli,(Altınordu)SARI KARTLAR: Alper, Ufuk (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta mücadelesinde Altınordu 1-0 geriye düştüğü İzmir derbisinde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Altınordu'nun gollerini 9 ve 44'üncü dakikada Ahmet Dereli atarken, Altay'ın tek golü 7'nci dakikada Paixao'dan geldi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar 10 puanda kalırken, kırmızı-lacivertliler puanını 12'ye çıkardı. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçtan önce yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle takımının başında görev alamadı.7'nci dakikada Altay golü buldu. Ceza yayı üzerinde rakiplerinden sıyrılan Paixao'nun sert şutunda top kaleci Erhan'ın uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 0-1.    9'uncu dakikada Altınordu skora denge getirdi. Soldan Ufuk'un yerden ortasında ön direkte Ahmet Dereli topa ayak koydu: 1-1.28'inci dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruşta Erhan ceza sahasına doldurdu. Penaltı noktası üzerinde Scuk'un kafa vuruşunda kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi.44'üncü dakikada Altınordu kontratağında sol kanattan ceza sahasına sokulan Ahmet İlhan'ın yerden ortasında kale önünde Ahmet Dereli sert bir vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1.45+1'inci dakikada Ahmet Dereli'nin pasında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Muhammed'in sert şutunda kaleci Burak topu kornere tokatladı.45+3'üncü dakikada Altaylı Erhan'ın karşı karşıya pozisyondaki sert şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi. İlk yarı Altınordu'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Maçın ikinci yarısında Altay topa daha fazla sahip olan takım olarak dikkat çekerken, Altınordu kontrataklarla sonuca gitmeyi denedi.58'inci dakikada soldan Ahmet İlhan'ın ortasında Altaylı Özgür'ün ters vuruşunda kaleci Burak son anda topa sahip oldu.72'nci dakikada Regattin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Scuk'un yerden vuruşunda Erhan gole izin vermedi.81'inci dakikada Furkan ceza yayı üzerinden vurdu, kaleci Burak topu kornere çeldi.

Altınordu derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.


- İzmir

Ahmet İlhan, Altınordu, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay: 2-1 - Son Dakika Spor

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