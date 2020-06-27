Altay: 2-2 - Son Dakika

Altay: 2-2

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Erkan Özdamar, Cemal Alpay, Selahattin Altay.ESKİŞEHİRSPOR: Melih – Bedirhan, Sezgin, Furkan, Erdal, Furgan (Dk.86 Berkay), Cemali, Hasan (Dk.86 Tolga), Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.90+ Buğra), İbrahim Halil (Dk.45+1 Onur).ALTAY: Cihan- Erhan (Dk.

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STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cemal Alpay, Selahattin Altay.

ESKİŞEHİRSPOR: Melih – Bedirhan, Sezgin, Furkan, Erdal, Furgan (Dk.86 Berkay), Cemali, Hasan (Dk.86 Tolga), Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.90+ Buğra), İbrahim Halil (Dk.45+1 Onur).

ALTAY: Cihan- Erhan (Dk.66 Yaser), Abdülhamit, Abdülkerim, Doğa, Yılmaz, Kerim, Tatos (Dk.90 Mustafa), Putsila (Dk.66 Turgut), Kappel, Paixao.

GOLLER: Dk.52 Mehmet Özcan, Dk.68 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor), Dk.85 Kerim, Dk.86 Yaser (Altay).

SARI KARTLAR: Dk.42 Furkan (Eskişehirspor), Dk.43 Abdülkerim, Dk.72 Kappel (Altay)

TFF 1'inci Lig'in 30'ncu haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 beraber kaldı. Eskişehirspor bu sonuçta 4 yıldır mücadele ettiği TFF 1'nci lige bitime 4 hafta kala veda ederek TFF 2'nci Ligi'ne düştü.

27'nci dakikada Paixao'nun ceza sahası üzerinden sert şutunu, kaleci güçlükle çıkardı.

32'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mete Kaan'ın sert vuruşu, kale direğinin yanından auta çıktı.

52'nci dakikada ceza sahasında ara pasla buluşan Mehmet Özcan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (1-0)

68'nci dakikada Mehmet Özcan'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Onur, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi (2-0).

85'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Kerim Avcı, topu ağlara gönderdi. (2-1)

86'nci dakikada Ceza sahası arka direğinde topa kafayla dokunarak aşıran Yaser takımına beraberliği getiren golü attı. (2-2). Golün ardından iki takım oyuncuları arasında sahada çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika duran oyun daha sonra yeniden başladı.


Eskişehirspor, Mehmet Özcan, Bora Füzesi, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 19:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay: 2-2 - Son Dakika Spor
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