Altay: 2-2

80'inci dakikada Adana Demirspor'da Dibba sol kanattan çalımlarla derine inerek ceza sahasına orta yaptı. Altıpasta topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.

78'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Altay'da Doğa, rakip ceza sahasına orta yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Paixao'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

64'üncü dakikada orta sahada kazandığı topla kontra atağa kalkan Altay'da Erhan, rakip savunmanın arasına sarktı. Atılan ara pası önüne alan Erhan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

45'inci dakikada Adana Demirspor'un penaltı vuruşunda topun başına Erkan geçti. Erkan'ın plase şutunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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