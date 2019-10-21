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Altay 28 yıl sonra kazandı

33 dakika önce

TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altay, Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek rakibine karşı 28 yıllık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Altay 28 yıl sonra kazandı, System.String[]

TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altay, Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek rakibine karşı 28 yıllık galibiyet hasretine son vermiş oldu.


TFF 1. Lig'in 8. haftasında İzmir'in iki köklü takımı Altınordu ve Altay, Bornova Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Altay, Altınordu'yu Paixao (2) ve Murat Uslu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Profesyonel liglerde rakibine karşı en son 16 Mart 1991 yılında kazanan Altay, söz konusu galibiyetle bu kötü istatistiğe de son verdi.


Altay'ın zirve yürüyüşü


Lige sahasındaki Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Altay, bu maçtan sonra oynadığı 7 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı ve 15 puana ulaştı. Siyah beyazlılar, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 6 gol gördü. Derbi galibiyetiyle 3. sıraya yükselen Altay, zirve takibini devam ettirdi. Siyah beyazlılar, önümüzdeki hafta yine bir İzmir takımı Menemenspor'u ağırlayacak.


Kral gollerine devam ediyor


Geçen sezon 29 gol atarak lig tarihine geçen Paixao, bu sezon ilk 5 haftada suskun kalmasına karşın, son 3 haftada 5 gol atarak takımına önemli bir katkı sağladı. Portekizli golcü, siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında ise 7 gollü Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş'ın ardından İstanbulsporlu Cajic ile birlikte 2. sıraya yükseldi.


Altınordu'da kötü gidişat sürüyor


TFF 1. Lig'deki tek galibiyetini 4. haftada sahasında oynadığı Eskişehirspor maçıyla alan Altınordu, kalan 7 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 8 gol atan kırmızı-lacivertliler, kalesinde 12 gole engel olamadı. İlk 8 haftada 5 puan toplayan Altınordu, 16. sırada yer alarak düşme hattına geriledi. Kırmızı-lacivertli ekip, 9. haftada ligin güçlü ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:51 Kaynak: İHA
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