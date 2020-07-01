Altay: 3-0 Osmanlıspor - Son Dakika

Altay: 3-0 Osmanlıspor

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin TetikAltay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 52 Murat Uslu), İbrahim Öztürk, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren (Dk. 76 Segbefia), Putsila, Kerim Avcı (Dk. 76 Hakan Demirci), Tatos (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

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Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik


Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal (Dk. 52 Murat Uslu), İbrahim Öztürk, Cenk Özkacar, Doğa İşeri, Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren (Dk. 76 Segbefia), Putsila, Kerim Avcı (Dk. 76 Hakan Demirci), Tatos (Dk. 52 Tavares), Paixao (Dk. 83 Yaser Hacımustafaoğlu)


Osmanlıspor: Mele (Dk. 35 Ahmet Eyüp Türkaslan), Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican, Okan Deniz (Dk. 46 Mertan Caner Öztürk),


Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Todorovic (Dk. 75 Berkay Anıl Demir), Halil İbrahim Esen (Dk. 75 İlhami Siraçhan Nas), Ayuk (Dk 87 Batuhan Yılmaz)


Goller: Dk. 15 Kerim Avcı, Dk. 32 Mele (kendi kalesine), Dk. 47 Paixao (Altay)


Sarı kartlar: Dk. 53 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Dk. 56 Murat Uslu (Altay)

Bora Füzesi, Murat Uslu, Bornova, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:01 

Son Dakika Spor Altay: 3-0 Osmanlıspor - Son Dakika Spor
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