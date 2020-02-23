Altay 3-1 Adanaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay 3-1 Adanaspor - Son Dakika Spor

Altay 3-1 Adanaspor

6 saat önce

Karşılaşma öncesinde, taraftarlar Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları, Van'daki depremdeki hayatını kaybedenler ve bu hafta içinde vefat eden eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Karşılaşma öncesinde, taraftarlar Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşları, Van'daki depremdeki hayatını kaybedenler ve bu hafta içinde vefat eden eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç


Altay: Cihan Topaloğlu, Kappel (Dk. 82 Hakan Demirci), Tatos (Dk. 88 Kerim Avcı), Turgut Doğan Şahin, Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 76 Tavares), Paixao, Abdulhamit Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Özgür Özkaya


Adanaspor: Karacic, Hakan Barış, Marvin Sinan Büyüksakarya (Dk. 36 Utku Şen) Mehmet Seyfettin Sedef, Bagayoko (Dk. 58 Furkan Özçal) (Dk.81 Mustafa Samican Keskin), Diop, Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat, Roni, Eze


Goller: Dk. 7, Dk. 14, Dk. 66 Paixao (Altay), Dk. 72 Abdülkerim Bardakcı (Kendi kalesine) (Altay)


Sarı kartlar: Dk. 13 Eze, Dk. 78 Furkan Özçal, Dk. 90 2 Savaş Polat (Adanaspor), Dk. 45 2 Erhan Kartal, Dk. 73 Yılmaz Özeren (Altay)


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:14 
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