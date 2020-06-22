Altay 3-1 Akhisarspor

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Oğuz Terzi, Murat Şener
Altay: Cihan Topaloğlu, Abdulhamit Yıldız, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Erhan Kartal (Dk. 46 Murat Uslu), Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 67 Kerim Avcı), Kappel, Tatos, Paixao (Dk. 85 Hakan Demirci)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 75 Ali Kaan Güneren), Uğur Arslan Kuru, Cocalic, Musa Nizam (Dk. 82 Eray Ataseven), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason (Dk. 90 1 Aykut Çeviker), Erhan Çelenk (Dk. 90 1 Çekdar Orhan), Hadzic, Cikalleshi (Dk. 90 1 Bertuğ Bayar)
Goller: Dk. 8 ve 74 Paixao, Dk. 22 Kappel (Altay), Dk. 43 Hadzic (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Musa Nizam, Dk. 68 Cocalic, Dk. 72 Cikalleshi, Dk. 82 Bjarnason (Akhisarspor), Dk. 51 Özgür Özkaya (Altay)