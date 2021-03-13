Altay 3'te 3 peşinde
13.03.2021 09:59
SPOR Toto 1'inci Lig'de son iki maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-1, Tuzlaspor'u ise evinde 5-0 yenerek direkt Süper Lig umutlarını yeniden yeşerten Altay, yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.
SPOR Toto 1'inci Lig'de son iki maçında Giresunspor'u deplasmanda 2-1, Tuzlaspor'u ise evinde 5-0 yenerek direkt Süper Lig umutlarını yeniden yeşerten Altay, yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.
Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Maçı TRT Spor naklen yayınlayacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ bek Tolga forma giyemeyecek. Ligde 44 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 26 puanla 15'inci basamakta yer alan rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Balıkesirspor'a evinde 3-1 mağlup olmuştu.
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