Altay 3'te 3 peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de son iki maçında Giresunspor 'u deplasmanda 2-1, Tuzlaspor'u ise evinde 5-0 yenerek direkt Süper Lig umutlarını yeniden yeşerten Altay , yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Aydeniz Et Balıkesirspor 'la karşı karşıya gelecek.

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım