Son Dakika Haberleri: Altay 4'te 4 Peşinde

Altay 4'te 4 Peşinde

12 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçında Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'u (D) mağlup ederek çıkışa geçen Altay yarın evinde Balıkesirspor Baltok'la karşı karşıya gelecek.

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SPOR Toto 1. Lig'de son 3 maçında Adanaspor (D), Boluspor ve Giresunspor'u (D) mağlup ederek çıkışa geçen Altay yarın evinde Balıkesirspor Baltok'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 24. hafta mücadelesini Süleyman Abay yönetecek. Müsabakanın biletleri 15 TL'den satışa sunuldu.

Altay'da kırmızı kart cezalısı Tavares ve sarı kart cezalısı Putsila ile sakatlığı bulunan Merter forma giyemeyecek. İbrahim Akın ve Oğuz Han iyileşti. Ligde 7 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen 31 puanlı siyah-beyazlılar, 32 puanı bulunan Balıkesirspor'u yenerek 4'te 4 yapmayı ve rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Altay sezonun ilk yarısında Balıkesir'de oynanan maçı 2-1 kaybetmişti.

Altay'ın muhtemel 11'i şöyle;

Aydın - Yasin, Gençer, Ulaş, Özgür, Ferhat, Tatos, Hüsamettin, Oğuz Han, Kappel, Paixao - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Giresunspor, Balıkesirspor, Altay, Spor
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