Altay 7 yıl sonra bursa'ya rakip

TFF 1'inci Lig'de Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek Altay, rakibiyle 7 yıl sonra resmi bir maçta karşılaşacak.

İki takım son olarak 2012-13 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip oldu. Alsancak Stadı'nda 11 Aralık 2012'de oynanan maçı yeşil-beyazlılar 2-0 kazandı. Altay ile Bursaspor liglerde ise en son 2005-06 sezonunda yine 1'inci Lig'de karşılaştı.

Ligde Akhisarspor'un ardından zirve takipçisi konumunda olan Bursaspor'u, Altay'ın eski teknik patronlarından Yalçın Koşukavak çalıştırıyor. Eski hocasına rakip olacak siyah-beyazlılar, 2014-15 sezonunun son haftalarında dümene geçen Koşukavak yönetiminde 3'üncü Lig'e düşmekten kurtulamamıştı. Yalçın Koşukavak, Altay altyapısında kaleci olarak da görev yaptı.