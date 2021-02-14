Altay, 8 hafta sonra play-off barajının dışında kaldı

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup olan Altay, 8. sıraya gerilediği ligde 8 hafta sonra ilk 6'nın dışında yer aldı.

Hafta içinde teknik direktörlüğe Osman Özköylü'yü getiren siyah-beyazlı ekip, bu sezon 8. yenilgisini aldığı Ankara Keçiörengücü maçının ardından 35 puanda kaldı. Sıralamada altıncılıktan sekizinciliğe düşen Altay, 12. haftanın ardından tekrar play-off barajının dışına geriledi.

En son 12. haftayı 7. sırada geçiren siyah-beyazlı ekip, 2 hafta lider tamamladığı 8 haftalık süreçte hep ilk 6'nın içinde yer aldı.

Bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gören ve en farklı mağlubiyetini alan Altay, 5. kez bir maçta gol atamadı.

Altay, gelecek haftadan itibaren üst sıralar için mücadele eden takımlarla karşılaşacak. 22. haftada 19 Şubat Cuma günü Adana Demirspor'a konuk olacak siyah-beyazlı ekip, 23 Şubat Salı günü diğer İzmir temsilcisi Altınordu ile karşılaştıktan sonra 28 Şubat Pazar günü de lider Giresunspor'la deplasmanda mücadele edecek.

Altay, bu 3 müsabakanın ardından yine ilk 6 mücadelesi içinde olan Tuzlaspor'u ağırlayacak.