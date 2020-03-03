Altay 9 final maçına odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay 9 final maçına odaklandı - Son Dakika Spor

Altay 9 final maçına odaklandı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu evinde 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdüren Altay, kalan son 9 final maçına odaklandı.

Altay 9 final maçına odaklandı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu evinde 1-0 yenerek zirve iddiasını sürdüren Altay, kalan son 9 final maçına odaklandı. Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, her karşılaşmanın kendileri için çok kritik olduğunu belirterek, "Süper Lig hedefinde yüksek bir motivasyona sahip olduğumuzu düşünüyorum. Son olarak Altınordu maçında tribünde oluşan desteğin her hafta en büyük itici gücümüz olacağı kesin. Sona yaklaşıyoruz ve her maçımıza final gözüyle bakıyoruz" diye konuştu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki atmosferin çok etkileyeci olduğunu dile getiren Bozok, " Suriye'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Statta şehitlerimiz için oluşan atmosfer unutulmazdı. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımızın verdiği destek de itici gücümüz oldu. Fiziksel olarak ayakta kalan ekipler ve kenetlenen camialar üst lig hedefine ulaşacak. Gelecekten umutluyuz. Kadro derinliğimiz ve takım oyunumuz en büyük artımız olacak. Menemenspor ve Hatayspor maçlarıyla iki hafta daha İzmir'deyiz. Bu bizim için avantaj olacak" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:40 Kaynak: DHA
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