Altay'a çifte müjde - Son Dakika
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Altay'a çifte müjde

6 saat önce

TFF 1. Lig'de evinde Adana Demirspor'u kaptan İbrahim Öztürk'ün golüyle 1-0 yenerek 6 maç sonra galip gelen Altay'a sakat oyuncuları Tavares ve Kappel'den müjde geldi.

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TFF 1. Lig'de evinde Adana Demirspor'u kaptan İbrahim Öztürk'ün golüyle 1-0 yenerek 6 maç sonra galip gelen Altay'a sakat oyuncuları Tavares ve Kappel'den müjde geldi. Tedavileri nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen iki futbolcunun gelecek hafta pazar deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahada olacakları bildirildi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın Tavares ve Kappel'i 19 Aralık Perşembe günü Trabzonspor'la deplasmanda oynanacak kupa rövanşında ise riske etmeyeceği ifade edildi.

İlk maçta İzmir'de Trabzonspor'a 2-1 kaybedip avantaj yitiren siyah-beyazlılarda Ali Tandoğan'ın Trabzon deplasmanında genç futbolculara şans tanıyacağı vurgulandı. Altay'ın Trabzonspor maçının ardından İzmir'e dönmeyeceği ve burada kamp yapıp karayolu ile Erzurum'a gideceği belirtildi. Zorlu müsabakalara çıkacaklarını söyleyen Tandoğan, "Kupa ve ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Adana Demirspor galibiyeti bize büyük moral verdi. Çıkışımızı sürdürüp devre arasına maksimum puanlar toplayıp girmeliyiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, İbrahim Öztürk, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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