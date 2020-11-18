Altay'a durmak yok
18.11.2020 13:18
MİLLİ maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Altay, bugün sona eren 11 günlük kampın ardından, hazırlıklarına ara vermeden yarın tesislerinde devam edecek.
MİLLİ maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Altay, bugün sona eren 11 günlük kampın ardından, hazırlıklarına ara vermeden yarın tesislerinde devam edecek. Kamp sonrası takıma izin vermeyen teknik direktör Yücel İldiz'in öğrencilerinden lige odaklanmalarını istediği ifade edildi. Zorlu bir maç periyoduna gireceklerini ve takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, pazartesi günü dış sahada oynayacakları Menemenspor maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Ligdeki Giresunspor ve Tuzlaspor (D) karşılaşmaları koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Altay'da futbolcuların iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı.
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