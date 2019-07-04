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Altay'a Ferhat şoku

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Ferhat Çulcuoğlu, Samsunspor'un yolunu tuttu.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Ferhat Çulcuoğlu, Samsunspor'un yolunu tuttu.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Altay'da Ferhat şoku yaşanıyor. Sezon sonunda İzmir temsilcisiyle sözleşmesi sona eren ve Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın takımda kalmasını istediği deneyimli oyuncu, TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor ile anlaştı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun gün içinde kendini Samsunspor'a bağlayacak olan sözleşmeye imza atacağı açıklandı. 2017-2018 sezonunda MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Ferhat, o sezon takımıyla birlikte TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşamayı başardı. Son iki sezonda takımın vazgeçilmezleri arasında kendine yer bulan Çulcuoğlu, toplam 63 resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giyerken rakip filelere de 4 gol bırakmayı başardı. Ferhat'ın takımdan kesin olarak ayrılmasının ardından siyah-beyazlıların orta sahaya da bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlk etap kamp çalışmaları Afyonkarahisar'da

1 Temmuz'da toplanılacağı açıklanan ancak bedelli askerlik yapan oyuncular sebebiyle bu tarihi 5 Temmuz'a erteleyen Altay, yarın toplanıyor. Sabah saatlerinde Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanacak olan kafile, ardından birinci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a hareket edecek. Siyah-beyazlı takımda geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli golcü Marco Paixao'nun da kampa katılacağı açıklandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
Ferhat Çulcuoğlu, Samsunspor, Altay, Spor
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