Üye Girişi
Altay'a gençlik aşısı - Son Dakika

Altay'a gençlik aşısı

17.08.2021 11:02
Altay'a gençlik aşısı, System.String[]

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönüp ilk maçında Yukatel Kayserispor'u yeni yabancılarının golleriyle 3-0 mağlup eden Altay, altyapısından 4 genci profesyonel yaptı.

Süper Lig'e 18 yıl  sonra dönüp ilk maçında Yukatel Kayserispor'u yeni yabancılarının golleriyle 3-0 mağlup eden Altay, altyapısından 4 genci profesyonel yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, U19 takımından stoper Tugay Gündem, orta saha Cem Özgener, forvet Nurettin Küçükdeniz ve kaleci Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzaladı. Eski Altay ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, eski başkanlardan Esin Özgener'in torunu olan, genç milli takımlarda da görev yapan Cem Özgener, babası ve dedesinin yıllarca başkanlık yaptığı kulübünde profesyonel olmanın sevincini yaşadı. İmza töreninde konuşma yapan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "O kadar imza törenine katıldım ama beni en fazla heyecanlandıran imza töreninin bugün olduğunu söyleyebilirim. Kulübümüzün geçmişinde her zaman altyapısından oyuncu yetiştirme kimliği olduğu için bugün yine gurur yaşıyoruz" dedi.ÖZGENER GURURU"Ne büyük bir gurur ki imza törenimiz haricinde bir esastan daha bahsetmek istiyorum" diyen Ekmekçioğlu, "Kulübün varlığını yaratan şey geçmişi, tarihidir. Özellikle Cem kardeşimden bahsetmek istiyorum. Dedesi kulübümüzde başkanlık yaptı, babası kulübümüzde başkanlık yaptı ve bugün kendisinin burada profesyonel futbol kariyeri için sözleşme imzalaması beni ayrıca gururlandırıyor. Bir kulübün, bir çınarın en büyük varlığının şahidi budur. Biz nesiller boyunca kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir diğer güzel konuda kulübümüzün teknik direktörü de altyapımızdan yetişmiş Mustafa Denizli, kulübümüzün sportif direktörü de altyapımızda yetişmiş, burada oynamış İbrahim Akın. Ben de kulübümüzün altyapısında basketbol oynadım. Şu an kulübümüzün başkanı, teknik direktörü, sportif direktörü hepsi Altay altyapımızdan yetişmiş ve şimdi burada altyapımızdan yetişen genç kardeşlerimizde profesyonel sözleşme imzalıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz" ifadeleri kullandı.


- İzmir
Altay'a gençlik aşısı
Altay'a gençlik aşısı
Altay'a gençlik aşısı
Altay'a gençlik aşısı
Altay'a gençlik aşısı
Altay'a gençlik aşısı
Altay'a gençlik aşısı

Spor Toto Süper Lig, Mahmut Özgener, Kayserispor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'a gençlik aşısı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı 12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin 11:54 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu 11:42 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık 11:37 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde 11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı 11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi 10:40 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti 09:31 Taliban, Afganistan'da kontrolü ele geçirdikten sonra genel af ilan etti

Son Dakika Haberleri
12:09 Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi
12:07 Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
11:53 4. doz aşı yaptıracaklara profesörden kritik uyarı: Yaptırdıktan sonra 35 dakika bekleyin
11:42 Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı
11:41 Karşılaşmada tebessüm yaratan olay! Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
11:36 Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladık
11:21 Takım arkadaşı Kerem'e kafa ve yumruk atan Galatasaraylı oyuncu Marcao, kaç maç ceza alacak? İşte o madde
11:20 Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım
11:14 Şarkıcı İrem Derici, arkadaşı Cem Belevi ile çıkan aşk haberini yalanladı
10:39 ABD Savunma Bakanlığı o fotoğrafı paylaştı! 150 kişilik uçağa 640 Afgan bindi
Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi Kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaştığı için tepki çeken Ebrar Karakurt'a bir destek de oyuncu Merve Boluğur'dan geldi         
12:10
Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü Esenyurt'ta ailesine bıçak çeken şahsı, komşuları sokak ortasında dövdü         
11:56
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
11:42
Jigolo olma hayaliyle bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı Jigolo olma hayaliyle bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki adam, 77 bin lira dolandırıldı         
11:29
Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım Dünyanın gündemine oturan CNN muhabiri ilk kez konuştu: Taliban'dan önce de başörtüsü takardım         
11:21
Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti! İfadesinde ''Onu canımdan çok seviyordum'' dedi         
11:10
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle anlattı         
09:29
Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı Aleyna Tilki, yeni şarkısına klip çekmek için Kız Kulesi'nin çatısına çıktı         
08:42
Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Türk yetkili Reuters'a açıkladı: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu         
08:00
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz         
17:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 12:21:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'a gençlik aşısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement