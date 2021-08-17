Altay'a gençlik aşısı

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönüp ilk maçında Yukatel Kayserispor 'u yeni yabancılarının golleriyle 3-0 mağlup eden Altay , altyapısından 4 genci profesyonel yaptı.

Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı