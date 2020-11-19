Altay'a İldiz'den Menemenspor uyarısı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, pazartesi günü İzmir derbisinde karşılaşacakları Menemenspor'un ciddi bir rakip olduğunu dile getirdi. Sezon öncesi Afyon kampında Menemenspor'la hazırlık maçı oynadıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Sert bir takımla karşılaşacağız. Menemenspor iyi bir ekibe sahip. Biz de sahada iyi bir netice almak, bu zorlu maçı kazasız belasız atlatmak istiyoruz. Ligde hiçbir müsabaka kolay değil" diye konuştu. Altay, lig öncesi özel provada Menemenspor'u Jasmin Scuk'un golüyle 1-0 yenmişti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini sözlerine ekleyen Yücel İldiz şöyle devam etti: "Koronavirüs pandemisini en ağır geçiren biz olduk, kimse bizim gibi geçirmedi. Ardından İzmir'de deprem oldu. Başımıza gelenlerden sonra böyle bir kamp yapmamız gerekiyordu. Arkadaşlarımız eski tempolarını yakalıyorlar. Antalya'da ciddi çalışmalar yaptık. Fiziksel ve mental açıdan gerçekten iyi oldu. Takımda sakat ya da cezalı oyuncumuz yok. Ligde yeniden iyi neticeler almaya başlayacağız." Salgından etkilenen Altay ve Menemenspor'da geçen haftalarda koronavirüse yakalanan oyuncuların testleri negatife dönmüştü.