Altay'a kamp iyi geldi

TFF 1'inci Lig'de futbolcuları koronvirüs vakalarından kurtulan Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, "Antalya kampıyla takımdaki hava değişti" dedi. Toplam 24 futbolcusunda koronvirüs tespit edilmesinin ardından çıktığı iki maçı kaybeden İzmir temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Pandemi olgusundan mental anlamda sıyrıldıklarını ifade eden teknik patron Yücel İldiz, "Pandemi bize ağır geldi. İçinde bulunduğumuz o havadan çıkmamız gerekiyordu. Yönetimle konuşup kamp yapmanın faydalı olacağına birlikte karar verdik" diye konuştu.

Antalya'da havanın güzel olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Eksiklerimizi kapatmak için çok ciddi çalışıyoruz. Teknik, taktik ve fiziksel hazırlıkların yanı sıra en önemlisi mental açıdan toparlanmak. Son iki maçımızı kaybettik ancak bunu telafi edecek güçteyiz. Ligin henüz başındayız. Hedefimiz iyice motive olup hazırlıklarımızı bitirip takımı pandemi öncesi eski haline getirmek. Bunu başaracağız. Bu hava bize iyi geldi" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılarda özel izinli olan Kappel takıma katılırken, yeni doğan oğlunu görmek için Portekiz'e giden Paixao da yarın takıma katılacak.

- İzmir