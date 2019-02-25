Son Dakika Haberleri: Altay'a Seriye Taktı

Altay'a Seriye Taktı

1 saat önce

Yaklaşık 75 dakika bir kişi eksik oynadığı karşılaşmada Giresunspor'u deviren Altay, son üç maçtan 9 puan çıkarırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

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Yaklaşık 75 dakika bir kişi eksik oynadığı karşılaşmada Giresunspor'u deviren Altay, son üç maçtan 9 puan çıkarırken, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı.

Ligin ilk yarısında küme düşme hattına bir hayli yaklaşan ancak ikinci yarıda harika bir çıkış yakalayan Altay, ligin dertli ekiplerinden Giresunspor'u da devirerek altın değerinde bir üç puanın daha sahibi oldu. İkinci devrede yakaladığı muhteşem grafiği sürdüren İzmir temsilcisi, son 3 maçından 9 puan çıkarmayı başardı. 21. haftada 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenen siyah-beyazlılar, ardından sahasında Boluspor'u tek golle devirmişti. Son olarak Giresunspor'u yenen Altay, puanını 31'e yükseltti.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Altay, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarmayı başardı. Ligde son olarak 16. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor'a tek golle kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten son çıktığı 7 müsabakadan 15 puan toplamayı başardı. Altay Teknik Direktör Sait Karafırtınalar idaresinde 4 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda hanesine 10 puan yazdırmayı başardı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:14 Kaynak: İHA

İzmir, Giresunspor, Altay, Spor
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