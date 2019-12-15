Altay'a Taveres ve Kappel'den güzel haber - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'a Taveres ve Kappel'den güzel haber - Son Dakika Spor

Altay'a Taveres ve Kappel'den güzel haber

7 saat önce

Tedavileri nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen iki futbolcunun gelecek hafta pazar deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahada olacakları bildirildi.

Altay'a Taveres ve Kappel'den güzel haber, System.String[]

Tedavileri nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen iki futbolcunun gelecek hafta pazar deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sahada olacakları bildirildi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın Tavares ve Kappel'i 19 Aralık Perşembe günü Trabzonspor'la deplasmanda oynanacak kupa rövanşında ise riske etmeyeceği ifade edildi.


İlk maçta İzmir'de Trabzonspor'a 2-1 kaybedip avantaj yitiren siyah-beyazlılarda Ali Tandoğan'ın Trabzon deplasmanında genç futbolculara şans tanıyacağı vurgulandı. Altay'ın Trabzonspor maçının ardından İzmir'e dönmeyeceği ve burada kamp yapıp karayolu ile Erzurum'a gideceği belirtildi. Zorlu müsabakalara çıkacaklarını söyleyen Tandoğan, "Kupa ve ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Adana Demirspor galibiyeti bize büyük moral verdi. Çıkışımızı sürdürüp devre arasına maksimum puanlar toplayıp girmeliyiz" dedi.

Erzurumspor Kulübü, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:46 
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