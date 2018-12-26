Altay'a Uğur Geliyor
2 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde ilk anlaşmayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la yapan Altay, şimdi de Boluspor'dan sağ bek Uğur Akdemir'e kanca attı.
Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde ilk anlaşmayı Tetiş Yapı Elazığspor
'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la yapan Altay
, şimdi de Boluspor
'dan sağ bek Uğur Akdemir
'e kanca attı.
Boluspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Uğur'un siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray
'da profesyonel olduktan sonra Gazişehir Gaziantep
, Orduspor
, Çaykur Rizespor
, Atiker Konyaspor
, Diyarbakırspor
, Kartalspor
, Demir Grup Sivasspor
, Balıkesirspor
Baltok, Adana Demirspor
ve Eskişehirspor
kulüplerinde görev alan 30 yaşındaki sağ bekin ilerleyen günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Altay, Paixao ve Daf dışındaki tüm yabancılarını da gözden çıkarmıştı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 Kaynak: DHA
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