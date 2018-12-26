Son Dakika Haberleri: Altay'a Uğur Geliyor

Altay'a Uğur Geliyor

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde ilk anlaşmayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la yapan Altay, şimdi de Boluspor'dan sağ bek Uğur Akdemir'e kanca attı.

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Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde ilk anlaşmayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'la yapan Altay, şimdi de Boluspor'dan sağ bek Uğur Akdemir'e kanca attı.

Boluspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Uğur'un siyah-beyazlı kulüple anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray'da profesyonel olduktan sonra Gazişehir Gaziantep, Orduspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Diyarbakırspor, Kartalspor, Demir Grup Sivasspor, Balıkesirspor Baltok, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde görev alan 30 yaşındaki sağ bekin ilerleyen günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 Kaynak: DHA

Elazığspor, Uğur Akdemir, Boluspor, Altay, Spor
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