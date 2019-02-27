Son Dakika Haberleri: Altay'a Zorlu'dan İsim Sponsorluğu Önerisi

Altay'a Zorlu'dan İsim Sponsorluğu Önerisi

22 dakika önce

Altay'ın eski yüksek divan kurulu başkanı Kemal Zorlu, kulübün isim sponsorluğu konusuna sıcak bakması gerektiğini dile getirdi.

Altay'a Zorlu'dan İsim Sponsorluğu Önerisi, System.String[]


Altay'ın eski yüksek divan kurulu başkanı Kemal Zorlu, kulübün isim sponsorluğu konusuna sıcak bakması gerektiğini dile getirdi. Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD) siyah-beyazlıların unutulmaz kaptanı Ayfer Elmastaşoğlu için düzenlediği vefa gecesinde önemli açıklamalarda bulunan Kemal Zorlu, "Endüstriyel futbol Altay gibi birçok kulübü negatif etkiledi. Spor kulüpleri için sponsor bulmak zor bir hal aldı. Sağlam ve geniş kapsamlı sponsorlar bulmayan kulüpler için işler gün geçtikçe zorlaşacak. Bu bağlamda Altayımızın da güvenilir markalarla işbirliğini artırması gerekiyor. Sponsorluk seçenekleri arasında camiamızda halen tartışılan isim sponsorluğu da yer almalı" dedi.

ELMASTAŞOĞLU: ALTAY ÇOCUKLUK AŞKIM

Altay'ın efsane futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu, kendi adına düzenlenen vefa gecesinde, "Altay benim çocukluk aşkım. Altay'ın altyapısında futbola başlayıp, amatör ruhla en üst basamağa kadar çıkmak hayatımın en büyük başarısı" diye konuştu.

Gecede davetlilerle anılarını paylaşan sembol futbolcu zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. 1967 yılında Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda Ayfer Elmastaşoğlu'nun da yer aldığını hatırlatan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yarım asırlık kupayı esfane kaptanla buluşturdu. Başkan Ekmekçioğlu, "1967'de Türkiye Kupası'nı İzmir'e getirerek Anadolu'da bir futbol devrimine imza atan kadrodaki tüm isimlere minnet borçluyuz. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

ALTAY MARŞI COŞKUYLA SÖYLENDİ

ASDD Başkanı Aybars Akoğlu, Altay'a hizmet etmiş kişiler için geleneksel hale getirilen vefa gecelerinin 6.'sını unutulmaz kaptan Ayfer Elmastaşoğlu adına gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını, dernek olarak amaçlarının camia için hizmet vermiş herkesi onore etmek olduğunu söyledi. Asbaşkan Sabri Sevenoğlu, sportif direktör Özden Töraydın, yönetim kurulu üyesi Koray Battal ve camianın önemli isimleri de hazır bulunduğu gece hep bir ağızdan coşkuyla söylenen Altay Marşı ile sona erdi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:00 Kaynak: DHA

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