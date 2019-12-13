Altay - Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay - Adana Demirspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Altay - Adana Demirspor maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay'ın Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maç sonunda düzenlenen basın toplantısında buluştu.

Altay - Adana Demirspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay'ın Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maç sonunda düzenlenen basın toplantısında buluştu.


Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Sadece 3 gün çalışma sürecimiz oldu. Oyuncularımız geldiğim gün itibariyle bize olan inançlarını sahada göstermiş oldular. Benden önce çalışan hocamıza da verdiği emeklerden çok teşekkür ederim. Herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Biz de hem takım olma, hem iyi savunma yapan hem de iyi hücum oynayan bir takım oluşturacağımıza inanıyorum. Önemli olan bizim bu süreci iyi atlatabilmemiz. Takım olma yolunda hızlı ilerlememiz gerekiyordu. Çok kısa sürede oyuncularım bu reaksiyonu verdiler. Alınan 3 puan için kendilerine teşekkür ederim ama bir gerçek var eğer Altay olarak çok daha fazla çalışmamız lazım. Bir sevindiğim olay daha var. Bugün oyuna 19 yaşındaki Hakan Demirci'yi aldım. İlk defa forma şansı bulabildi. Biz bu tip değişikliklerle Türk futboluna oyuncular kazandırmak istiyoruz. Benim amacım hocalık yaşantım boyunca sadece skor değil, yeni futbolcular kazandırabilmek. Bunun ilk adımını attık oyuncularıma teşekkür ederim" dedi.


"İyi oynamayıp, iyi mücadele etmediğimiz bir maçtı"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, pozisyon açısında çok kısır bir maç olduğunu söyleyerek, "Oyuncularımı sağ ve sol taraftan gelecek toplara karşı uyarmıştım. Maalesef yan toptan bir gol yedik. Bizim açımızdan baktığımız zaman çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum. Maçın geneline baktığımız zaman ikinci yarıdaki Volkan'ın bir pozisyonu vardı. Belki onu atsaydık beraberlik sağlayabilirdik. İyi oynamayıp, iyi mücadele etmediğimiz bir maçtı" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Adana Demirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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