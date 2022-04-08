Altay, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Altay, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

08.04.2022 17:59
Altay, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Altay, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti.

Altay, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında Altay, Adana Demirspor'a konuk olacak. 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadele Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde Altay, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde öğle saatlerinde yapılan antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından taktik çalışma gerçekleştirerek İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra havayolu ile Adana'ya hareket etti.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Altay, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Altay, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Altay, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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