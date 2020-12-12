Altay, Adana deplasmanına çıkıyor

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Ankaraspor'u 3-0 mağlup ederek yarışa tutunan Altay, yarın deplasmanda Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 14'üncü hafta mücadelesinde Volkan Bayarslan düdük çalacak. İzmir ekibinde hafif sakatlıkları bulunan Yekta ile Çağlar forma giyemeyecek. İyileşen İbrahim'in görev alması bekleniyor.

Ligde 20 puanla 7'nci sırada yer alan Altay, takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle son 3 maçı ertelenen 12 puanlı 15'inci basamaktaki Adanaspor'u yenerek Süper Lig hayalinde yarışı sürdürmeyi hedefliyor. Galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyleyen Teknik Direktör Yücel İldiz, "Zorlu Adana deplasmanından İzmir'e 3 puanla dönerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Altay gibi oynayıp, galibiyet için mücadele edeceğiz" diye konuştu.