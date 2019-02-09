Altay, Adanaspor Sınavında

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya Ümraniyespor deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başladıktan sonra evinde üst üste Afjet Afyonspor ve İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altay yarın Adanaspor deplasmanında terleyecek.





SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıya Ümraniyespor deplasmanında 3-2'lik galibiyetle başladıktan sonra evinde üst üste Afjet Afyonspor ve İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altay yarın Adanaspor deplasmanında terleyecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Oğuz Han, kırmızı kart cezalısı Putsila ve sarı kart cezalısı Sinan forma giyemeyecek. Cezası sona eren Portekizli forvet Marco Paixao ise ilk 11'deki yerini alacak. Ligde Adanaspor 25 puanla 11. sırada, Altay ise 22 puanla 12. basamakta yer alıyor.



Altay'ın muhtemel 11'i şöyle;



"Emre - Yasin, Gençer, İbrahim Öztürk, Özgür, Ferhat, Tavares, İbrahim Akın, Tatos, Kappel, Paixao" - İzmir

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