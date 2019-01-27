Son Dakika Haberleri: Altay - Afjet Afyonspor Maçının Ardından

Altay - Afjet Afyonspor Maçının Ardından

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Afjet Afyonspor'un berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altay - Afjet Afyonspor Maçının Ardından, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Afjet Afyonspor'un berabere kaldığı maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Altay A takım sorumlusu Dilaver Mutlu, şanssız bir gol yediklerini söyledi. Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Mutlu, "Kazanmayı hedeflediğimiz maçlardan biriydi. Kazanıp alt sırayla aramızdaki puan farkını açmak istiyorduk. Pozisyon hatasından dolayı şanssız bir gol yedik. Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz" dedi.

Afjet Afyonspor cephesi

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller deplasmanda alınan bir puanın değerli olduğunu belirtti. Güller, "Baştan sona zor bir karşılaşmaydı. Altay'ın penaltısı konusunda tereddütlerimiz var. Rakibe onun dışında pozisyon vermedik. Rakibe oyunu kabul ettirmeyi hedefledik. Özellikle ikinci yarıda galibiyeti getirecek pozisyonlar da bulduk. 1-1'den sonra net bir pozisyonumuz da var. Yeni bir takımız ve bugün 9 transferimizi oynattık. Takım olmak adına buradan alınacak puan önemliydi. Bu camiamızı puan ve oyun olarak sevindirdi. Oyun anlayışımız taraftarlarımızı da mutlu etti. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak. Aşağılarda yalnız kalmak istemiyoruz. Altay'ın puan farkını açmasına engel olduk. Bu ligde deplasmanda alınan bir puan iyidir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

Dilaver Mutlu, Altay, Spor
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