Altay Aganovic'le Yol Ayrımında

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen ve kadroda değişime giden Altay'da Aganovic'in de takımdan gönderileceği öğrenildi.

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen ve kadroda değişime giden Altay'da Aganovic'in de takımdan gönderileceği öğrenildi.



Ligin ilk yarısını küme düşme hattının bir puan üzerinde bitiren Altay, ikinci yarıda korkulu rüya görmemek için kadroda operasyona gitti. Pedro, Metin ve Tevfik ile yollarını ayıran, Egemen ve Ivan'ı da kadroda düşünmeyen İzmir temsilcisinde Hırvat 10 numara Aganovic de yol ayrımına geldi. Bu bölgeyi Tetiş Yapı Elazığspor'dan Tatos ile güçlendiren Altay'da Aganovic gözden düştü. Sezon başında Yunanistan'ın Larissa takımından büyük umutlarla transfer edilen Aganovic, bir türlü bekleneni veremedi. Tatos'un da gelmesiyle siyah-beyazlılar Hırvat futbolcuyla yolları ayırmak için harekete geçti. Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında 17 maçta forma giyen Adnan Aganovic, 1 gol sevinci yaşayabildi. - İZMİR

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