Son Dakika Haberleri: Altay Aganovic'le Yol Ayrımında

Altay Aganovic'le Yol Ayrımında

19 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen ve kadroda değişime giden Altay'da Aganovic'in de takımdan gönderileceği öğrenildi.

Altay Aganovic'le Yol Ayrımında, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında bekleneni veremeyen ve kadroda değişime giden Altay'da Aganovic'in de takımdan gönderileceği öğrenildi.

Ligin ilk yarısını küme düşme hattının bir puan üzerinde bitiren Altay, ikinci yarıda korkulu rüya görmemek için kadroda operasyona gitti. Pedro, Metin ve Tevfik ile yollarını ayıran, Egemen ve Ivan'ı da kadroda düşünmeyen İzmir temsilcisinde Hırvat 10 numara Aganovic de yol ayrımına geldi. Bu bölgeyi Tetiş Yapı Elazığspor'dan Tatos ile güçlendiren Altay'da Aganovic gözden düştü. Sezon başında Yunanistan'ın Larissa takımından büyük umutlarla transfer edilen Aganovic, bir türlü bekleneni veremedi. Tatos'un da gelmesiyle siyah-beyazlılar Hırvat futbolcuyla yolları ayırmak için harekete geçti. Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında 17 maçta forma giyen Adnan Aganovic, 1 gol sevinci yaşayabildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benzin ve Motorine Zam Geliyor Galatasaray, Eskişehirspor ile 3-3 Berabere Kaldı

Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e Katar'dan 8,5 Milyon Euroluk Teklif
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 12:58:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay Aganovic'le Yol Ayrımında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]