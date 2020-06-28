Altay ağır yaralı - Son Dakika

Altay ağır yaralı

TFF 1'inci Lig'de küme düşen Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk 2 yarışında büyük oranda havlu atan Altay, direkt Süper Lig hedefinden sapmasının yanı sıra teknik direktörü ve üç oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle artçı şoklar yaşadı.

TFF 1'inci Lig'de küme düşen Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk 2 yarışında büyük oranda havlu atan Altay, direkt Süper Lig hedefinden sapmasının yanı sıra teknik direktörü ve üç oyuncusunun cezalı duruma düşmesiyle artçı şoklar yaşadı. İzmir ekibinin 2-0 geriden gelip son 5 dakikada skoru 2-2'ye getirmesinin ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri arasında yaşanan arbede sonrası kırmızı kart gören teknik direktör Yalçın Koşukavak, en az 1 maç men cezası alacak. Altay'da kırmızı kart gören sağ kanat Kappel'le birlikte sarı kart gören stoperler Abdülhamit ve Abdülkerim cezalı duruma düştü. 9 gün içinde 3 hayati öneme sahip maç yapılacağı haftada Yalçın Koşukavak ve üç futbolcu çarşamba günü İzmir'de oynanacak Osmanlıspor maçında görev yapamayacak.

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Ligde ikinci sıradaki BŞB Erzurumspor'un 6 puan gerisine düşen, son 4 maçta bir mucize olmazsa Play-Off mücadelesi vermeye hazırlanan Altay'da camiaya moral veren Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Bu yolda bütün engellere karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnanacağız" mesajı paylaştı.

Öte yandan İzmir temsilcisi Eskişehir'de 2 puan bırakarak sezonun ikinci yarısındaki deplasman kabusuna son veremedi. Dış sahada son olarak 22 Aralık 2019'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım daha sonra gurbette çıktığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımın başında çıktığı 8 müsabakada iç sahada 4 galibiyet, deplasmanda 4 beraberlik elde etti. Bu arada beraberlik golüne imza atan forvet Yaser, Altay formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

YALÇIN KOŞUKAVAK'A TEPKİ

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, son kozlarını oynayıp küme düştükleri maçtan sonra yaptığı açıklamada Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'a tepki gösterdi. Mustafa Özer, "Yalçın hocanın, 'Nemalandınız mı?' demesini herkes duydu. Yalçın hocam bunu söylediysen, lütfen ispatla. Eğer ispatlarsan teknik direktörlük diplomamı ben yırtarım. Eğer ispatlayamazsan sen yırt. Bu maça kulübümüzün primi bile yoktu. Bana ve 16-17 yaşındaki çocuklarıma saygı duyacaksın" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:17 Kaynak: DHA

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