Altay-Akhisarspor: 3-1

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

ALTAY: Cihan - Abdülhamit, İbrahim, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Putsila (Dk. 67 Kerim), Erhan (Dk. 46 Murat), Tatos, Kappel, Paixao (Dk. 84 Hakan)

AKHİSARSPOR: Gökhan - Tolga (Dk. 75 Ali Kaan ), Cocalic, Uğur, Musa (Dk. 82 Eray), Bjarnason (Dk. 90+1 Aykut), Rotman, Erhan (Dk. 90+1 Çekdar), Onur, Hadzic, Cikalleshi (Dk. 90+1 Bertuğ)

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 74 Paixao, Dk. 22 Kappel ( Altay ), Dk. 43 Hadzic (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Özgür (Altay), Musa, Cocalic, Cikalleshi, Bjarnason (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımdan Altay, 29'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Altay'ın gollerini 8'inci ve 74'üncü dakikada Paixao, 22'nci dakikada Kappel atarken, Akhisarspor'un golü 43'üncü dakikada Hadzic'den geldi. İç sahada üst üste 6'ncı zaferini elde eden Altay bu sonuçla 46 puana ulaşarak maç fazlası ve averajla 3'üncü sıraya yükseldi. Beş haftalık yenilmezlik serisi sona eren Akhisarspor ise 45 puanda kalarak 6'ncı sıraya geriledi.

8'inci dakikada ilk tehlikeli atağında Altay golü buldu. Sağdan Tatos'un yerden pasında kale önünde Paixao topa filelere gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada ev sahibi ekipten Kappel sağdan ceza sahasına hızla girip müsait pozisyonda kötü bir vuruşla fırsattan yararlanamadı.

22'nci dakikada Altay farkı ikiye çıkardı. Soldan Özgür'ün yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kappel, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

43'üncü dakikada Akhisarspor atağında Erhan'ın plaseyle indirdiği topla sağdan ceza sahasına giren Hadzic, plase bir vuruşla kaleci Cihan'ı avladı: 2-1.

53'üncü dakikada Akhisarspor'un sağ çizgiden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Erhan direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak az farkla uzak kale dibinden auta gitti.

66'ncı dakikada Akhisar defansının hatasında topu önünde bulan Murat, sağdan ceza sahasına girip yerden kesti, savunmada araya giren Uğur meşin yuvarlağın müsait pozisyondaki Paixao ile buluşmasını önledi.

74'üncü dakikada Akhisarspor kalecisi Gökhan'ın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşan Paixao, ceza sahasına girip şık bir aşırtma vuruşuyla Gökhan'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Altay'ın üstünlüğü ile son buldu.